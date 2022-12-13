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Siyaset AGD'yi hedef alarak Saadetlileri ayağa kaldırmıştı! CHP'li Kaya'dan görülmemiş geri adım
Siyaset

AGD'yi hedef alarak Saadetlileri ayağa kaldırmıştı! CHP'li Kaya'dan görülmemiş geri adım

Aralarında Anadolu Gençlik Derneği'nin de olduğu birçok İslami yapıyı, tecavüzcülükle suçlayan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, ittifak ortağı Saadetlilerden gelen sert tepkilerden sonra görülmemiş bir geri adım attı. Kaya, AGD hariç hiçbir cemaat ya da dernekten özür dilemedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 21:33:00 - 2022-12-13 21:47:19

 Yeniakit.com.tr 

TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, elinde şeması ile çizili bir kağıtla bazı İslami vakıflara ve derneklere tecavüzcü iftirası atan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, kamuoyunun tepkisini çekti.

CHP'li Kaya, tecavüzcülükle suçladığı yapılara Saadet Partisi'ne bağlı Anadolu Gençlik Derneği'ni de ekledi.

Saadetliler ayağa kalkınca geri adım attı!

CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nden Yıldırım Kaya'ya tepki yağdı.

Kaya ise gelen tepkilerden sonra görülmemiş bir geri adım atarak, AGD'yi kast etmediğini ifade etti. Yıldırım AGD haricinde hedef aldığı hiçbir yapıdan özür dileme gereği duymadı.

"Buradan çok açık ve net şunu da söyleyeyim. Özellikle Anadolu Gençlik Derneği'nin diğer derneklerle aynı özellikte olmadığının altını çiziyorum. Sözüm Anadolu Gençlik Derneği'ne değildir."

Yıldırım'ın hedef gösterdiği cemaat ve dernekler şöyle:

- AGD
- İskenderpaşa Cemaati
- İsmailağa Cemaati
- Erenköy Cemaati
- Menzil Cemaati
- İlim Yayma Cemiyeti
- Nakşibendiler
- Birlik Vakfı
- Tügva
- Türgev
- Ensar
- Hayrat

Saadet Partisi'nden CHP'li vekile '
Saadet Partisi'nden CHP'li vekile '"AGD'de tecavüz" iftirasına çok sert cevap!

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Saadet Partisi'nden CHP'li vekile '"AGD'de tecavüz" iftirasına çok sert cevap!

Saadetlilerden CHP'li Yıldırım'a tepki yağıyor!
Saadetlilerden CHP'li Yıldırım'a tepki yağıyor!

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Saadetlilerden CHP'li Yıldırım'a tepki yağıyor!

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