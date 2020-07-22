AGD’den kurban bağışı kampanyası

Muzaffer Kumral İstanbul

Yapılan organizasyonda ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için hisse, deri ve kelle bağışları kabul edilecek. AGD Beylikdüzü Şubesi Kurban Organizasyonu Sorumlusu Mehmet Eker, kurban bağışı çalışmalarını titizlikle yürüteceklerini belirterek “Allah’a yaklaşmayı ifade eden Kurban Bayramında, bu sene de ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere, evlerde ve yurtlarda kalan öğrencilere, iyiyi, doğruyu ve ahlakı şiar edinen nesiller yetiştirme gayreti gösteren Anadolu Gençlik Derneğimizin çalışmalarına katkıda bulunmak için tüm halkımıza çağrıda bulunuyoruz” dedi. Eker, kurban kesmenin et satışı olmadığını, aksine titizlikle yapılması gereken bir ibadet olduğunu ve bu şuura sahip kişi ve kurumlarca yapılması gerektiğine dikkat çekti.

AGD Beylikdüzü Şubesi’nin 2020 yılı için belirlediği hisse fiyatları şu şekilde: 25-30 kg hisse satışı 2 bin TL, 30-35 kg hisse satışı 2 bin 300 TL, 35-40 kg hisse satışı 2 bin 500 TL.

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