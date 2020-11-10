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Ekonomi Ağbal’ın fiyat istikrarı vurgusu olumlu yankılandı! Dolar ve euro gevşedi
Ekonomi

Ağbal’ın fiyat istikrarı vurgusu olumlu yankılandı! Dolar ve euro gevşedi

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu açıklaması piyasalarca pozitif karşılandı. Ağbal’ın açıklamasının ardından dolar 8.00 lira, Euro 9.50 lira seviyesine indi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:02:00 -
Ağbal’ın fiyat istikrarı vurgusu olumlu yankılandı! Dolar ve euro gevşedi

Buğra Kardan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı olarak atanan Naci Ağbal’ın verdiği mesajlar yerli ve yabancı yatırımcıları rahatlattı.

Ateş indi

Ağbal’ın yaptığı ilk açıklamada “Kurumun temel amaçları fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesidir. Para politikasında şeffaflık, hesap verebilirlik ile öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek oluşacak veriler ile değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır” ifadelerini kullanması dövizin ateşini dindirdi. Dolar, dün bir ara 8.00, Euro ise 9.50 düzeyine düştü. TL yüzde 5 prim yaptı. Yatırım stratejistleri, Ağbal’ın yaptığı yazılı açıklamanın akabinde TL varlıklarına talebin arttığını dile getirdiler. Stratejistler, pandemiyle ilgili haberlerin de doların yönünü belirleyeceğini kaydettiler.

TCMB’ye güven arttı

Yeni Akit'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise Ağbal’ın beyanlarının doları aşağı çektiğine işaret etti. Naci Ağbal’ın selefi Murat Uysal’ın olağanüstü toplantı yapıp faiz oranın 700 baz puan arttıracağının iddia edildiğini hatırlatan Yıldırımtürk, şunları söyledi: “Bu iddia dolar kurunu gevşetti. Ama olağanüstü toplantı gerçekleşmeyince kurda sert yükseliş gözlemlendi. Bu yükselişte bankalar tarafından döviz açık pozisyonunun kapatılması, Sayın Berat Albayrak’ın ‘Biz dolar kuruna bakmıyoruz” sözünü sarf etmesi rol oynadı. Tabii olmayanlar oldu. Birdenbire TCMB’de Uysal devri kapandı, Ağbal dönemi başladı. Nihayetinde Ağbal’ın şeffaf olacaklarını ve gerektiğinde tüm enstrümanları kullanacakları taahhüdü piyasaları teskin etti. TCMB’ye duyulan güvenin artmasıyla, ayın 19’una kadar bir hamle yapılmayacağına dikkat çekilmesiyle dolar 8.03 liraya kadar indi.”

Revizyon beklentisi var

Kabinede revizyona gidilmesi beklentisinin arttığının altını çizen Yıldırımtürk “Eğer güven veren isimler göreve getirilirse kur 8 lirada dengelenebilir. Ama bizim sene sonu için öngörümüz 8-8.50 lira” dedi.

Zaman tanınmalı

İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın yakından tanıdığı bir isim olduğunu vurgulayarak, “Sayın Ağbal, iş dünyasının yakından tanıdığı bir isim. Sert olmayan ama dikkatli bir üslupla konuşan, karşısındakini dinleyen aynı zamanda nüktedan bir yönetici. Ancak gelir gelmez kendisinden radikal bir hamle beklemiyorum. Bürokrasi kökenlidir, acele etmeyecektir. Bu sebeple uzmanların kendisine bir süre tanımalarında fayda var“ görüşlerini paylaştı.

Altın tepetaklak

Covid-19 aşısıyla ilgili olumlu haberleri takiben ons altın bin 860 dolara, gram altın 485.57 liraya düştü. Gram altın geçen haftayı 534.9 liradan tamamlamıştı. Gram altın, dün akşam saatlerinde 491.47 lira, çeyrek altın 805 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 210 liraydı.


Yeni Akit Gazetesi
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