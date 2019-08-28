0553 313 94 23

Ağbaba: Kılıçdaroğlu’nu Arapgir’e getireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Arapgir ilçesini ziyaret edeceğini söyledi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
Ağbaba: Kılıçdaroğlu’nu Arapgir’e getireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Arapgir ilçesini ziyaret edeceğini söyledi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Arapgir ilçesi Genişletilmiş İlçe Divan Toplantısı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın katılımları ile gerçekleştirildi.


CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçe başkanı Muharrem Yedekçi ile partililerin katıldığı belediye toplantı salonun da gerçekleştirilen programda konuşan Ağbaba, geçtiğimiz günlerde Arapgir ilçesini ziyaret eden CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Arapgir’e ’hayırlı olsun’ ziyareti kapsamında getireceklerini söyledi.


Arapgir’de partililer arasında çok güzel bir uyumun olduğunu kaydeden Ağbaba, "Arapgir’e biraz daha pozitif ayrımcılık yapmak için elimizden geleni yapacağız.Kardeş belediye için uğraşıyoruz.Arapgir Belediyesine yeni bir kardeş belediye daha yaptık.Söz verdik, inşallah Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nu Arapgir’e hayırlı olsun ziyaretine getireceğiz.Bizlerde sürekli burada olacağız" diye konuştu


Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’nun ilçede tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler aktardığı konuşmasının ardından toplantı soru cevap bölümüyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu bulundu
    1. Otomobilin hava filtresinde uyuşturucu..
    2. Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu
    3. Destici'den olay kayyım çıkışı: Tüm..
    4. Kral meyvesi nedir? Kral meyvesinin..
    5. Antalya'da orman yangınları
    6. Şule Yüksel Şenler'in eserlerinde..
    7. Bursa Milletvekili Esgin, 35 yıllık..
    8. Viranşehir’de ’balık kuşu’ itfaiyeye..
    9. TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı
    10. Mersin’de çocuklara gelişimsel tarama..
    11. Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi..
    12. İngiltere'nin 134 yıllık köklü kulübü..
    13. Başkan duyurdu! ASELSAN dünya..
    14. Jandarma mülteci ve organizatörlere..
    15. Ruhani’nin eski danışmanı kefaletle..
    16. Tarih “MiniaSivas” ile görücüye çıkacak
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fas..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Lazreq'ı..
    19. GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tekstil..
    20. Su içmek için mutfağa gitti, maganda..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir