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Ağar'dan 'Bolton' değerlendirmesi: Trump'a "Türkiye nobran davrandı" diyecekler

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un İsrail’den yaptığı açıklamaları ve sonrası Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Türkiye’ye düzenledikleri 3’lü ziyareti değerlendirdi.

08 Ocak 2019 Salı 17:49
Ağar'dan 'Bolton' değerlendirmesi: Trump'a "Türkiye nobran davrandı" diyecekler

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD heyetinin Türkiye'deki temaslarını ve takip eden açıklamaları 24 TV'ye değerlendirdi.

Ağar, “Türkiye ile iş birliğine gelmiş birinin böyle açıklama ile zor bir denklem oluşturması kayda değer bir durum. Türkiye nobran davrandı diyerek Trump’a gidecekler ve neden olduğunu bile söylemeyecekler belki.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile görüşmesinin daha önemli hale geldiğini belirten Ağar, liderlerin görüşmesi ile, önceden ortaya konulan fikrin aşağıya çekileceğini söyledi.

Ağar, ''Bolton ve Pompeo açıklamaları Trump’ın açıklamalarından çok daha farklı bir fotoğraf ortaya kondu. Sahada durumun nasıl olacağını görerek, durum daha rahat yorumlayacağız.'' şeklinde konuştu.

Trump’ın 3. veya 4. güvenlik danışmanı olan Bolton'ın, görüş farklılıkları, strateji gereği değilse azledilebileceğini belirten Ağar, "Trump sürekli karar değiştirse de, Suriye’den çekilmek ABD için doğru karardır.'' dedi.

ABD'nin örtmeye çalışsa da bir terör örgütü ile iş birliğine düştüğünü söyleyen Ağar, şimdi ne yapabiliriz diye araştıran ABD'nin Türkiye'ye bir heyet gönderdiğini belirtti.

"Türkiye’nin onurlu bir mücadelesi var"

Türkiye'nin bu konuda onurlu bir mücadele verdiğini ifade eden Ağar, ''Bunlar büyük fotoğrafın parçasıdır. Rusya ile ABD’nin anlaşma noktaları çok önem taşıyor. YPG/PKK kullanılan bir terör örgütü, sonuna kadar kullanmaya çalışacaklar.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına da değinen Ağar, “Bir gece ansızın gelebiliriz” mesajıyla Türkiye'nin kararlılık iradesini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 17:49
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Suriye
  3. ABD
  4. Abdullah Ağar

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