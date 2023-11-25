Ağar: 12. Kalkınma Planı döneminde kişi başına gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkardık

KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, protokol üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve girişimciler katıldı.

Artık gelişen ve hızla değişen dünyada yaşanıldığını söyleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, “Artık gelişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz hem de çok hızlı. Bu değişim ve dönüşüme ayak uyduramazsak, bizler iş dünyasının temsilcileri olarak rekabet dünyasında istediğimiz pazardan payımızı alamayız ve yok olmaya da mahkumuz. O yüzden bu dünyanın içerisinde de şirketlerimizin iş yapabilme kabiliyetlerini ve nerede konumlanabileceklerini iyi hesaplamamız lazım. İhracat pazarının daraldığı, uluslararası finansal piyasalarda dış kaynağa ulaşmanın zorlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Birçok ihracat pazarında artan yavaşlama sinyalleri var. Bu da dış talebin devamlılığı açısından risk taşıyor. Ülke olarak da şehir olarak da hem bulunduğumuz coğrafi konum hem de ihracat temelli bir ekonomiye sahip olduğumuzdan küresel gelişmelerden çok etkileniyoruz. Dolayısıyla Kayseri ve ülke olarak gelecek stratejilerimizi küresel gelişmelerden bağımsız oluşturamayız. Biz de bu noktada Kayseri Ticaret Odası olarak ihracatçılarımıza, üyelerimize projelerimiz ve hizmetlerimizle destek olmaya yurt dışı iş gezileri ve fuarlara katılım sağlamaya devam ediyoruz. Üretim ve ihracat olmadan ekonomik büyümeyi ve istikrarı sağlamak mümkün olmayacaktır. Finansmana ulaşım ve maliyetlerin yüksek oluşu da en büyük sorunlarımız arasında yer alıyor. İhracatımız için bu konulara da çözüm beklediğimizi belirtmek istiyorum” dedi.

“Ülkemizi daha iyi noktalara getirmek isteyen herkesin yanındayız”

Yatırım ortamını iyileştirmek için yoğun biçimde çalıştıklarını ve Türkiye’yi daha iyi noktalara getirmek isteyen herkesin yanında olduklarını söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, “Malumunuz olduğu üzere, dünyamız son yıllarda pandemi, savaşlar, jeopolitik gerilimler, gıda ve enerji krizleri, iklim değişikliği ve kuraklık, artan emtia fiyatları ve yüksek enflasyon gibi bazıları 100 yılda bir yaşanan gelişmelere sahne olmuştur. Ülkemiz, maalesef tüm bunlara ilave olarak tarihimizin en yıkıcı deprem felaketini yaşamıştır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen; yatırım-üretim-istihdam ve ihracatı odağına alan ekonomi politikalarının sonucu olarak ülkemiz büyümeye devam etmiş ve ihracatındaki artış eğilimini sürdürmüştür. Kuşkusuz bu, ekonomimizin krizlere ve zorluklara karşı ne denli dirayetli olduğunu da ortaya koymaktadır. Ülkemiz küresel hasılanın yüzde 3,1 oranında daraldığı 2020 yılında yüzde 1,9, 2021 yılında yüzde 11,4, 2022’de ise yüzde 5,5 büyüme ile OECD ve G20 ülkeleri arasında ilk üç arasında yer almayı başarmıştır. 2023 yılında ise gayri safi yurtiçi hasıla, birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9, ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 oranında artmıştır. Böylece pandeminin ardından Türkiye ekonomisi son 12 çeyrektir kesintisiz büyüme performansını sürdürmüştür. Hamdolsun, büyümedeki başarımıza paralel olarak ihracatımız da artış eğilimini sürdürmektedir. Bugün sayısı 115 bine ulaşan ihracatçımızla, ülkemize döviz kazandırmaya ve cari dengeye katkı vermeye devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, Hükümetlerimizin icraatları ve ihracatçılarımızın da akıl ve alın teriyle, ihracatımızı son 20 yılda tam 7 katına çıkararak 2022 yılında 254,2 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Diğer taraftan dünya ekonomisindeki, özellikle en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği (AB) pazarındaki durgunluğa ve dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen ihracatımız 2023 yılında da güçlü seyrini devam ettirmektedir. İhracatımız bu yılın Temmuz ayında 20,1 milyar dolar gerçekleşmesinin ardından, aylık bazda Ağustos ayında yüzde 8,2 artışla 21,6 milyar dolar, Eylül ayında yüzde 4,2 artışla 22,5 milyar dolar ve Ekim ayında da yüzde 1,7 aylık artış hızı ile 22,9 milyar dolar olarak yükselişine devam etmiştir. 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde ise ihracatımız 210,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve geçen yılki dönemsel ihracat değerinin üzerine çıkmıştır. İhracattaki artış, ithalattaki düşüş ile dış ticaret açığımız son üç aydır yıllık bazda daralmaktadır. Temmuz ayında 12,3 milyar dolar olan dış ticaret açığımız Ağustos ayında yıllık olarak yüzde 22,9 azalış ile 8,7 milyar dolar, Eylül ayında yüzde 47,8 azalış ile 5 milyar dolar, ve Ekim ayında yüzde 14,9 azalış ile 6,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Büyüme ve ihracat alanında yakaladığımız başarılar ülkemiz istihdamına da pozitif yansımaktadır. Nitekim, işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 9,1’e gerileyerek 2013 Aralık ayından beri en düşük seviyesine inmiş bulunmaktadır. Biz Ticaret Bakanlığı olarak yakalamış olduğumuz bu başarıları daha ileriye taşımak, iş dünyamızın yanında olmak, ihracatımızı artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve uluslararası pazarlarda daha etkin olmasını sağlamak için çalışmalarımızı yoğun biçimde sürdürüyoruz. Çalışmak, üretmek, değer oluşturmak, ülkemizi daha iyi noktalara getirmek isteyen herkesin yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara çıkarak ülkemizin yüksek gelirli ülkeler sınıfına girmesini hedefliyoruz

Bakan Yardımcısı Ağar, 12. Kalkınma Planı döneminde yapılacaklarla ilgili ise şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı’na yepyeni hedeflerle giriyoruz. Bildiğiniz üzere, önümüzdeki 3 yılın ekonomik politikalarına rehberlik edecek Orta Vadeli Programı (OVP) Eylül ayında duyurmuştuk. Yakın zamanda ise 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı ile uzun vadeli hedeflerimizi sizlerle paylaştık. Plan döneminde, ihracatımızın 375,4 milyar dolara çıkmasını (2028), büyümemizin yıllık ortalama yüzde 5,0 seviyesinde gerçekleşmesini ve dönem sonunda kişi başına gelirimizin 17 bin 554 dolara çıkarak ülkemizin yüksek gelirli ülkeler sınıfına girmesini hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, 2028 yılında ülkemizin küresel mal ihracatından aldığı payı yüzde 1,3’e, küresel hizmet ihracatından aldığı payı yüzde 2,0’ye yükseltmeyi; yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımızın payını yüzde 50’ye ve KOBİ’lerin ihracattaki payını yüzde 32’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda ülkemizin genel ihracatı içindeki e-ihracat payını yüzde 10’a çıkarma gayemiz var."

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Bu çalışmayı çok anlamlı ve önemli buluyoruz. Çünkü dünyaya hitap eden ihracatın önemli bir şehri olan Kayseri’de bu alanda eksikliğimizi giderecek yaklaşım ile Avrupa Birliği projelerini de bu şehre kazandırma bağlamında yapılan çalışmalardan dolayı katkıları olanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy tarafından Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar’a hediye takdimi yapıldıktan sonra program, yapılan panel ve soru cevap bölümü ile devam etti.