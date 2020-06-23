Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu ortaya çıktı!
Hasan Çavuşoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "alkollüydü" sözlerini kullanmıştı. Ağaoğlu'nun alkol testi sonucu ortaya çıktı.
Alanya'da oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşma sonrası tribünlerde hareketlenme yaşanmış ve arbede çıkmıştı.
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na "alkollüydü" sözlerini kullanmıştı.
61 saat'in haberine göre; Kafileyle birlikte Trabzon'a gelen Başkan Ağaoğlu ilk iş olarak Trabzon Havalimanı'nda bulunan polis memurlarıyla iletişime geçerek alkol testine girdi.
Yapılan test sonucu "0 promil" çıkarken Başkan Ağaoğlu "alnımız ak" yorumunu yaptı.