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Ağaoğlu: Şu anda Nöbetçi lideriz

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK karşısında sadece bir maç kazandıklarını, Süper Lig'in uzun bir serüven olduğunu belirterek, şu anda sadece nöbetçi lider olduklarını söyledi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 21:01
Ağaoğlu: Şu anda Nöbetçi lideriz

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-1 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takım olarak çok iyi bir kaynaşma ortamına sahip olduklarını belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor ülke ve ilkeleri doğrultusunda hareket eden mücadele eden varını yoğunu ortaya koyan, bilinçli bir şekilde mücadeleyi sürdüren bir kadroya sahibiz. Futbolcularımın anlından öpüyorum çok güzel bir mücadele verdiler" dedi.

Kaptan Sosa'nın müsabakada son sözü söylediğini belirten Ağaoğlu, "Yusuf Sarı'nın da golle dönmesi ayrı bir güzellik. Teknik heyetimizi kutluyorum. Sturridge'nin katkısını zaman gösterecek. Bugün güzel bir gol attı. Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. bu erken olur. Ama her geçen gün üstüne koyuyor. Çok iyi bir ayak ve forvet. Ne kadar gollerine devam edecek ilerleyen süreç içerisinde göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Galibiyetin kimseyi yanıltmaması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Önümüzde artık 26 maçlık bir serüven var. İyi oynarsın, kötü oynarsınız. Kazanırsınız, kaybedersiniz. Önemli olana zirve mücadelesini son saniyeye kadar sürdürebilmek. Her maçı ayrı ayrı düşünüyoruz. Şuan sadece bir maç kazandık" dedi.

Uzun bir aradan sonra Trabzonspor'un maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmasıyla ilgili olarak ise Ahmet Ağaoğlu, "Kazanılan ve kaybedilen bir maç hiç kimseyi yanıltmasın. 8'nci maçımızı oynadık. Şu anda ise nöbetçi lideriz. Diğer takımlar maçlarını tamamlamadı. Ligde kolay takım yok. Her takım kazanmak için oynuyor. Özellikle 4 büyük takıma karşı mücadele ediyorlar. Hiç kolay maç yok. Her maç zor. İnşallah sakatlık ve sıkıntı olmaz. Takım olarak ve kulüp olarak güzel bir kulüp olduk. Oyuncularımıza beş kuruş borcumuz yok. Daha henüz oyunculardan sattığımız formaların parasını tahsil etmedim. Onların bize borcu var. Bir taraftan oyuncularını parasını ödüyoruz. Bir taraftan borç ödüyoruz bir taraftan da sahada mücadele ediyoruz. Katkısı olanlardan Allah razı olsun. Olumsuz giden işlerle ilgili olarak ne oyuncularımız ne teknik heyetindeki arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz eleştirilmesin, eleştirilecek adam benim. Günün sonunda onların görev almasının altına imza atan benim" dedi.

Abdulkadir Ömür'ü ziyaret etmesi ve yer sofrasında yemek yemeleriyle ilgili olarak ise Ağaoğlu, "Abdulkadir Ömür'ün ailesi çok güzel bir ev sahipliği gösterdi. Gittiğimiz zaman karnımızda açtı. Kıymalılar çok güzeldi. Turşu ile lahana çorbası efsaneydi. Mısır ekmeği ve yoğurt apayrı bir lezzetti. Çok büyük bir keyif aldım. Ben 13 yaşına kadar yerde yedim. Bizim köyde masamız yoktu. O pencereden baktığımızda benim içinde çok güzel bir anı oldu. Abdulkadir Ömür'ün babası Mustafa abiye çok teşekkür ediyorum. Benim görev anlayışım bu. İlk geldiğim zamanda bunu söyledim. İnsanlarda bunu bilerek, yapacaklarımıza inanarak bize görev verdiler. Kimse yaşantısının dışına çıkamaz. Ne olursanız olun yiyeceğiniz bir simit. Giyeceğiniz bir ceket, farkındaysanız aşağı yukarı 1,5 yıldır aynı ceket aynı gömlekle karşınıza çıkıyorum. Ne yapabilirim ki, bir adam 63 yaşına kadar gelmişse bundan sonra değişmesi beklenmesin. O kadar kötü bir profilim yok diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 21:01
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