Ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
DÜZCE (AA) - Düzce'de çıktığı ağaçta mahsur kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.
Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki taksi durağında çalışan şoförler, ağaçtan gelen kedi sesini duydu.
Ağacın dallarının ucunda düşmemek için çaba gösteren kedi yavrusunu fark eden şoförler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, kediyi fileyle yakaladı.
Kedi yavrusu, ekiplerce sahiplenilerek itfaiye müdürlüğüne getirildi.