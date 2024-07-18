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Yerel Ağaçlık alanda korkutan yangın
Yerel

Ağaçlık alanda korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2024-07-18 09:00:00 -
Ağaçlık alanda korkutan yangın

Denizli'de ağaçlık alanda çıkan yangın fazla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Çakmak Mezarlığının arka kısmında bulunan bölgedeki kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın, kısa sürede ağaçlık alana yayıldı. Gecenin karanlığını aydınlatan ve kentin birçok noktasından gözüken yangına ilk müdahaleyi, bölgede rutin devriye görevini yerine getiren polis ekipleri gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin yangın söndürme tipleriyle yaptığı müdahalesi, yangının yerleşim alanlarına sıçramasını önledi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonucu yangın bölgesine, Denizli Büyükşehir Belediyesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın zamanında müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri alanda soğutma çalışması yaptı.

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