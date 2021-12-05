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Yerel Ağaçlar devrildi! Araçlar hurdaya döndü
Yerel

Ağaçlar devrildi! Araçlar hurdaya döndü

Aydın’da sabah saatlerinden bu yana devam eden yağmur nedeniyle şehir merkezinde devrilen büyük bir çam ağacı araçları hurdaya çevirdi. Olayda bir araç tamamen kullanılamaz hale gelirken 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 01:27:00 -
Ağaçlar devrildi! Araçlar hurdaya döndü

Olay gece yarısı Efeler ilçe merkezi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Nasuhpaşa Külliyesi karşısında büyük bir çam ağacı gece yarısı büyük bir gürültü ile park halindeki araçların üzerine devrildi. Bu sırada bölgede devriye gezen mahalle bekçileri, hemen çevre güvenliği alıp bir yandan yolu yaya ve araç trafiğine kapatırken diğer yandan da mahalle sakinlerini uyarıp araçların sahiplerine ulaştı. Telaşla evlerinden çıkan mahalle sakinleri ve araç sahipleri sapasağlam park ettikleri araçlarını hurdaya dönmüş vaziyette görünce gözlerine inanamadı.

Yağışın etkili bir şekilde devam ettiği bölgede yetkililer vatandaşları muhtemel olumsuzluklara karşı uyardı. Koskoca çam ağacının yağmurla birlikte kökünden devrilmesi sonucu Çankaya Caddesi üzerinde park halinde olan 09 EE 333, 09KA 098 ve 09 HD 747 plakalı araçlarda hasar oluştu.

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