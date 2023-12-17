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Aktüel Ağacın içerisinde oynadı! Aniden beliren canlı, aileyi dehşete düşürdü: Malzemeleri alan herkes buz kesti!
Aktüel

Ağacın içerisinde oynadı! Aniden beliren canlı, aileyi dehşete düşürdü: Malzemeleri alan herkes buz kesti!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 01:18:00 - 2023-12-17 01:26:03
Ağacın içerisinde oynadı! Aniden beliren canlı, aileyi dehşete düşürdü: Malzemeleri alan herkes buz kesti!

Evlerine yılbaşı ağacı ve malzemeleri alan aile çıkan hayvan, dehşete düşürdü. Bir skandal olay daha! Evde bir anda herkesi buz kesti.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte çok sayıda aile de yeni yıl ağaçlarını almaya ve süslemeye başladı.

ABD'nin Kentucky eyaletinde yılbaşı ağaçı alan bir ailenin ağacının içerisinden çıkan hayvan ise aileyi adeta dehşete düşürdü.

Aile, baykuşun muhtemelen ağacı süsledikleri süre boyunca içinde olduğunu söylüyor.

"Cuma günü ağacı süsledik ve bir baykuş fark etmedik"; Madeline White dedi. "Baykuş ağacın iç kısmına gizlenmişti, bu yüzden onu orada hiç görmedik."

EVLERİNE YAKIN BİR DÜKKANDAN ALDILAR

Aile, Noel ağacını evlerinin yakınındaki yerel bir ağaç dükkanından aldıklarını söyledi. Ağaç, Şükran Günü'nden bir gün önce bir kutunun dışına bağlanarak aileye teslim edildi. Aile, Kara Cuma günü ağacı süsledi. Üç gün sonra aile dostu Bobby Hayes baykuşu keşfetti. Hayes, halılarını temizlemek için tutulduğu için White'ın evindeydi.
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