Ağaç dallarından askılık nasıl yapılır?
Eski ağaç dallarını evde kendi ellerinizle güzel bir askıya dönüştürebilirsiniz. Ayıca ağaç dallarından yapacağınız bu askılığı; kapı girişinde, salonda veya çalışma odanızda kullanabilirsiniz.06 Mayıs 2018 Pazar 23:04
MALZEMELER:
-4 adet zımparalanmış tahta parçası (2 büyük 2 küçük)
-4 adet ağaç dalı
-Matkap ve çivi
-Sprey boya
YAPILIŞI:
Öncelikle tahta parçalarını dikdörtgen oluşturacak şekilde matkapla birleştirin. Sonra bu dikdörtgeni istediğiniz renge boyayın. Daha sonra ağaç dallarını istediğiniz şekilde ve sırayla dikdörtgenin içine resimdeki gibi yerleştirerek matkapla sabitleyin. İsterseniz ağaç dallarını da boyayabilirsiniz.
İşte ağaç dalından askılığınız hazır!
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