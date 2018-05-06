Ağaç dallarından askılık nasıl yapılır?

MALZEMELER:

-4 adet zımparalanmış tahta parçası (2 büyük 2 küçük)

-4 adet ağaç dalı

-Matkap ve çivi

-Sprey boya

YAPILIŞI:

Öncelikle tahta parçalarını dikdörtgen oluşturacak şekilde matkapla birleştirin. Sonra bu dikdörtgeni istediğiniz renge boyayın. Daha sonra ağaç dallarını istediğiniz şekilde ve sırayla dikdörtgenin içine resimdeki gibi yerleştirerek matkapla sabitleyin. İsterseniz ağaç dallarını da boyayabilirsiniz.

İşte ağaç dalından askılığınız hazır!