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Ağabeyini öldüreni bıçakladı

Zonguldak'ta bir şahıs, 10 yıl önce ağabeyini öldüren şahsa sahilde bıçakla saldırdı.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:17
Ağabeyini öldüreni bıçakladı

Zonguldak'ta 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla hüküm giyip, 2 yıl önce de tahliye olan Serkan C.'yi (36) kulağından bıçaklayan Nejdet Ü.(38), tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gazipaşa Caddesi'ndeki valilik binasının önünde meydana geldi. Nejdet Ü., 10 yıl önce ağabeyi Mehmet Ü.'yü öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan ve bir süre önce de cezaevinden tahliye olan Serkan C.'yi takip etti. Nejdet Ü., valilik önünde yanında taşıdığı bıçakla Serkan C.'ye saldırdı. Serkan C.'yi kulağından bıçaklayan Nejdet Ü., valilikte görevli polis tarafından yakalandı. Kanlar içinde yere yığılan Serkan C., çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. ,

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nejdet Ü. adliyeye sevk edildi. Nejdet Ü. polise verdiği ifadesinde, "Sahilde dolaşıyordum. Serkan C., ağabeyimi öldürmüştü. Görünce dayanamadım, kendimi kaybettim ve bıçakla saldırdım" dedi. Nejdet Ü., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

2 yıl önce tahliye olmuş

Mehmet Ü.'nün ağabeyi Nejdet Ü., 28 Ocak 2008 tarihinde evinde tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın ardından tutuklanan yakın arkadaşı Serkan C., yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Serkan C.'nin 2 yıl önce cezaevinden tahliye olduğu ve bir süre önce ikamet ettiği İstanbul'dan yakınlarını ziyaret etmek için kente geldiği belirtildi.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 17:17
  1. İstanbul
  2. Ağabeyini öldüreni bıçakladı
  3. Zonguldak
  4. Adam yaralama
  5. bıçaklı saldırı girişimi

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