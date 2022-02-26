Ağabeyi AK Parti'ye geçen engelli kadına CHP zulmü! Yapmadıkları kalmadı

Çanakkale'de yaşayan ve 40 yıldır CHP'nin çeşitli kademelerinde siyaset yapan Nejat Önder, son olarak partisinin il genel meclisi üyesi olarak görev yapıyordu. Geçen yıl ise "Atatürk'ün kurduğu CHP bu değil" diyerek partisinden istifa etti.

AK Parti saflarına katılan Önder'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. İl Genel Meclisi Başkanlığına da seçilen Önder'in, istifasını ve AK Parti'ye katılmasını kabullenemeyen CHP'li Çanakkale Belediyesi iddiaya göre akıl almaz bir yönteme başvurdu. Önder'e öfkelenen Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, engelli kardeşinin ve yeğeninin 24 yıldır ekmek teknesi olan hediyelik eşya tezgahına göz dikti.

Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri, kadın derneklerine tahsis edilen ve 40 yardıma muhtaç kadının el emeklerini sergileyip ekmek parası kazandığı Murabbin Parkındaki standa gelerek, Nejat Önder'in engelli Emine Önder ve kızı Seda Önder'in standının kilitlerini kırıp, hediyelik eşyalarına el koydu.

Üyesi olduğu Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER) yönetimi de Emine Önder'e, stantlarından çıkarıldığını tebliğ etti. 23 yıllık ekmek teknesi elinden alınan Emine Önder, uygulamanın siyasi olduğunu ileri sürerek savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Dilekçesinde, parktaki stantların, Çanakkale Belediyesinin 3 ayrı derneğe öncelikli olarak ihtiyaç sahibi olan ve hiç bir geliri bulunmayan insanlara destek amacıyla kiralanması koşulu bulunduğunu belirterek, "Ben de 23 yıldır engelli raporu sahibi olarak ekonomik ihtiyacımı karşılamak amacıyla burada stant açıyordum. Üç zabıta, dernek yöneticileriyle birlikte standıma gelerek, hiç bir hukuki gerekçe sunmadan, kilidimi kırıp eşyalarıma el koydu.

Derneğe ve belediyeye borcum yok. Derneğinde kurucularındanım. Ağabeyim Necat Önder, CHP'den AK Parti'ye geçince belediye beni hedef alıp, sudan sebeplerle tutanak tanzim etti. Belediye Başkanı ve yetkilileri, 'burada CHP'li dışında kimseyi barındırmayacaksınız' diye talimat vermiş. İhtiyaç sahipleri için oluşturulmuş bir hizmetle ilgili bu tür siyasi baskı yapılması kabul edilemez" dedi.