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Aktüel

Ağabeyi 5 yıl önce benzer kazada ölen gencin cenazesi toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:31:36 -
Ağabeyi 5 yıl önce benzer kazada ölen gencin cenazesi toprağa verildi

BARTIN (AA) - Bartın'da 5 yıl önce yolun karşına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağabeyini kaybeden ve kendisi de aynı şekilde otomobilin çarpmasıyla ölen kişinin cenazesi defnedildi.

Önceki gün Bartın-Zonguldak yolu Çiftlik köyü mevkisinde, Ogün K. (52) idaresindeki 61 ABL 991 plakalı otomobilin yolun karşısına geçmek istediği sırada çarptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği Atalay Kalafat'ın (29) ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın (31) da 4 Ağustos 2015'te kent merkezi Hendekyanı Caddesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

- Ağabeyinin yanına defnedildi

Atalay Kalafat'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Kurucaşile ilçesi Göçkün köyü camisinin önüne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından Kalafat'ın cenazesi, aynı köydeki aile mezarlığında 5 yıl önce yaşamını yitiren ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın yanında toprağa verildi.

Bu arada, cezaevinde tutuklu bulunan Kalafat'ın ağabeyi Tahsin Kalafat da izinli olarak jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altında cenaze törenine katıldı.

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