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Yerel Afyonkarahisar’ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli
Yerel

Afyonkarahisar’ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Afyonkarahisar’da olumsuz hava şartlarından dolayı 3 ilçedeki okulların genelinde, 7 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 00:56:00 -
Afyonkarahisar’ın 10 ilçesinde eğitime kar engeli

Afyonkarahisar’da olumsuz hava şartlarından dolayı 3 ilçedeki okulların genelinde, 7 ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü kentte kar yağışı devam ederken, bir çok ilçede kaymakamlıklar resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarda okulların tatil edildiğini duyurdu.

İşte eğitime ara verilen okullar

Emirdağ, Bolvadin ve Bayat ilçelerinde okulların geneli, Sultandağı, Hocalar, Çay, Dazkırı ve Başmakçı ilçelerinde taşımalı eğitim, Dinar ilçesinde taşımalı eğitim ve Çölovası bölgesindeki okulların tamamı ile İscehisar ilçesinde taşımalı eğitim ve köy okullarında eğitime ara verildi.

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