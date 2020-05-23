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Afyonkarahisar’daki tarım arazileri dondan büyük zarar gördü

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı tarım alanlarında zarara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 18:18:56 -
Afyonkarahisar’daki tarım arazileri dondan büyük zarar gördü

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı tarım alanlarında zarara yol açtı. Yaşanan don olayından geniş bir bitki çeşitliliği olumsuz etkilendi.


Dün gece eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığı dolayısıyla meydana gelen don, İhsaniye ilçesinde bulunan tarım arazilerinde büyük hasara sebebiyet verdi. Baharla beraber yetişen ürünler büyük zarar gördüğü öğrenildi. Çiftçiler, yaşanan sıkıntılara bir de don etkisi eklenmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirttiler. Çiftçiler, eksi derecelere kadar düşen hava sıcaklığının patates ve mısır gibi geniş tarım alanlarının yanı sıra evlerin bahçelerinde bulunan domates, biber gibi sebzeleri de olumsuz etkilendiği belirttiler.


İhsaniye Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Küçük ise yaptığı açıklamada, "Sabaha doğru görülen zirai don neticesinde; İhsaniye ilçemiz genelinde başta mısır ve patetes olmak tarım ürünlerinin zarar gördü. Tüm çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

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