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Ekonomi Afyonkarahisar'daki Çay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
Ekonomi

Afyonkarahisar'daki Çay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: - "Çay Barajı'nda depolanacak suyla Çay ve Bolvadin ilçeleri başta olmak üzere civar yerleşimlere içme suyu temin edilecek. Barajdan alınacak suyla 18 bin 550 dekar tarım arazisi basınçlı borulu kapalı sistemle sulanacak"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:03:42 -
Afyonkarahisar'daki Çay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

ANKARA (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve 105 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek barajı olan Afyonkarahisar Çay Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Çay Barajı ve Sulaması, bölgenin en önemli içme suyu ve tarımsal sulama projesi olarak öne çıkıyor.

Proje, Afyonkarahisar'ın en büyük sulama yatırımı olarak kayıtlara geçti. Projenin bütün bileşenlerinin tam faaliyete geçmesiyle bu yılın fiyatlarıyla 29 milyon lira sulama faydası sağlanacak ve 7 bin 241 kişiye tarımsal istihdam imkanı yaratılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, 105 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek barajı olan Afyonkarahisar Çay Barajı'nın tamamlanarak su tutulmaya başlandığını belirterek, "Barajdan alınacak suyla 18 bin 550 dekar tarım arazisi basınçlı borulu kapalı sistemle sulanacak." ifadesini kullandı.

- "Yaylalar birbirine bağlandı"

Barajın, Çay Deresi üzerinde 3 milyon 150 bin metreküp gövde dolgusu yapılarak ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edildiğini vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Çay Barajı rezervuarında 14,9 milyon metreküp su depolanacak. Barajla, Çay ve Bolvadin ilçe merkezleri, 2 belde ve 20 köye yıllık 7,53 milyon metreküp memba kalitesinde içme ve kullanma suyu temin edilecek. Proje kapsamında, Çay ve Yalvaç ilçelerinin yaylalarını birbirine bağlayan 6 bin 460 metre yeni ulaşım yolu yapıldı. Bu yol sayesinde köylülerin hayvancılık yaptığı yaylalardan ilçe merkezlerine ulaşımları kolaylaştı."

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