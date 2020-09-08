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Aktüel Afyonkarahisar'da termal otelde konaklayan kişi havuzda ölü bulundu
Aktüel

Afyonkarahisar'da termal otelde konaklayan kişi havuzda ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-08 17:55:12 -
Afyonkarahisar'da termal otelde konaklayan kişi havuzda ölü bulundu

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da termal otelde konaklayan 72 yaşındaki kişi girdiği havuzda ölü bulundu.

İddiaya göre, Demirçevre Mahallesi'nde termal bir otele Tekirdağ'dan ailesiyle tatile gelen Fikri Coşkun, aile fertlerinin kent merkezine gezmeye gittiği sırada odanın içerisindeki termal havuza girdi.

Aile bireyleri, gezintinin ardından kaldıkları otel odasına girdiklerinde Coşkun'un havuzun içerisinde cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, havuz içerisindeki Çoşkun'un boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Coşkun'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, Çoşkun'un alzaymır hastası olduğu ve kronik rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi.

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