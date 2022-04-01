Afyonkarahisar’da Ramazan pidesi fiyatları serbest bırakıldı

Afyonkarahisar Kasaplar ve Sucukçular Odası Başkanı İbrahim Yörük, bu sene Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide fiyatlarını oda yönetimi olarak serbest bırakıldığını kaydetti.

Başkan Yörük, yumurtalı ve susamlı pide ile ilgili herhangi bir fiyat belirlemediklerini ifade eden Başkan Yörük, bu sene fırıncı ve pidecilerin Ramazan pidesini kendi belirleyecekleri rakamlardan satacaklarını kaydetti.