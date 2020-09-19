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Aktüel Afyonkarahisar'da Pilot Yüzbaşı Erdinç Şatırer Anıtı'nın açılışı yapıldı
Aktüel

Afyonkarahisar'da Pilot Yüzbaşı Erdinç Şatırer Anıtı'nın açılışı yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-19 18:14:06 -
Afyonkarahisar'da Pilot Yüzbaşı Erdinç Şatırer Anıtı'nın açılışı yapıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Kocaeli'de görev sırasında şehit olan Pilot Yüzbaşı Erdinç Şatırer adına Afyonkarahisar'da 4000'ler Sınıfı Tertip Komitesi tarafından hazırlanan anıtın açılışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Belediyesi tarafından daha önce şehidin adı verilen parka sınıf arkadaşları ve yerel yönetimlerin desteğiyle anıt yapıldı.

Pilot Yüzbaşı Erdinç Şatırer Anıtı'nın açılış törenine, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, şehidin ailesi ve okul arkadaşları katıldı.

Tuğgeneral Alp, açılışta yaptığı konuşmada, şehitlerin toprakları vatana dönüştürenler olduğunu söyledi.

Alp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitler ölmez sözünün en güzel örneğini burada sizler gösteriyorsunuz. Bu büyük bir vefa örneğidir. Türkiye'nin farklı illerinden gelerek ve bu çabayı göstererek burada şehidimizi anlatan bir anıt yaptırmanız gerçekten bizler için gurur verici bir olay. Benim için törenin en güzel anlamı milletinin şehidine sahip çıkmasıdır. Bizim ülkemizi zaten diğer ülkelerden ayıran en önemli özellik de budur. Şehitlerimize böyle sahip çıktıkça böyle güzel örnekleri yaşadıkça gerçekten şehitlerimiz ölmez, ölmeyecek."

Konuşmanın ardından anıtın kurdelesi kesildi.


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