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Aktüel Afyonkarahisar'da otomobil çalan kişi tutuklandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da otomobil çalan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 19:34:05 -
Afyonkarahisar'da otomobil çalan kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da park halindeki otomobili çalan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstiklal Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde Murat Zengin'e ait 26 PU 039 plakalı park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili çevredeki güvenlik kameraları ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti.

Otomobilin Sandıklı ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, aracı belediye binası önünde durdurarak M.E'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Çekici ile Afyonkarahisar'a götürülen otomobilin, sahibine teslim edildiği öğrenildi.




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