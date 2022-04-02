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Yerel Afyonkarahisar'da orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı
Yerel

Afyonkarahisar'da orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde "kasten orman yakma" suçlamasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 10:41:00 -
Afyonkarahisar'da orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı

Kent Ormanı'nda 6 noktada çıkan yangınlar, Emirdağ Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangınlarla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yangının kasten başlatıldığını tespit etti.

İki gün süren çalışmalar sonucu ormanlık alandaki yangınları A.S. (22), İ.U. (21), M.B. (21), H.B. (20) ve A.T.Ç'nin (17) çıkardığı belirlendi.

Polis ekipleri, zanlıları kısa sürede adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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