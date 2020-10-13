  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri
Aktüel

Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri

Yeniakit Publisher
2020-10-13 22:51:30 -
Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında yapılacak etkinliklerle ilgili düzenleme yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfssıhha Kurulunun Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, sivil toplum örgütleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek ve üst kuruluşları, birlik ve kooperatiflerce düzenlenecek etkinliklerin 1 Aralık'a kadar ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yasal düzenlemeler doğrultusunda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, 'kamu kurum ve kuruluşların yapacağı resmi yürüyüşler, siyasi partilerin kongre ve genel kurulları ile ekonomik çıkar elde etmek amacıyla düzenlenecek ticari faaliyetler hariç' katılım sayısı, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına bakılmaksızın Afyonkarahisar il sınırları içerisinde '20 Ekim ile 3 Kasım' tarihleri arasındaki 15 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, açlık grevi, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, anma toplantısı vb. her türlü etkinlik ve eylemlerin yapılması yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.

Basın açıklamaları ile ilgili de düzenlemenin yapıldığı açıklamada, kentteki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliklerinde de herhangi bir kısıtlama olmayacağı kaydedildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’
Gündem

‘Türk ordusu’ kurma yolunda ilerliyorlar! ‘Küçük model açıklamasını iyi okumak lazım’

Azerbaycan'ın Ermenistan’ın küstah saldırılarına karşı kullandığı Türk sistemlerin başarısı tüm dünyada ilgi görüyor. Savunma Politikası Ana..
72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye kararını duyurdu
Teknoloji

72 saat süre verilmişti! Spotify Türkiye kararını duyurdu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 72 saat süre verdiği sosyal medya platformu Spotify, Türkiye'de ofis açmaya karar verdi.
Ermenistan rezilliklere doymuyor
Gündem

Ermenistan rezilliklere doymuyor

Ermenistan propagandacılarının 'Hadrut, Ermenistan kontrolünde' iddialarına, Azerbaycan ordusu gövde gösterisiyle Hadrut merkezden yayınladı..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay