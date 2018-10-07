Afyonkarahisar'da korkutan patlama!

Alınan bilgilere göre, Fatih Mahallesi Hürmet Sokak'ta emekli polis memuru Bünyamin Çelebi'ye (61) ait evin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekibi, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bahçede yaralı halde bulunan Çelebi, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çelebi, burada yapılan müdahalenin ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Çelebi'nin, ilçede tüfek ve fişek satışı yaptığı bir av bayisini işlettiği öğrenildi.