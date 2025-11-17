  • İSTANBUL
Yerel Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!
Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Afyonkarahisar’da korkunç çarpışma! Otomobil tırla kafa kafaya geldi!

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada otomobil ile tırın çarpışması can kaybına yol açtı. Çevrede büyük panik yaratan kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Kaza, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu İhsaniye ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.Ö. (25) idaresindeki 51 KB 833 plakalı tır, B.A’nın (26) kullandığı 48 ATV 409 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü B.A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan B.A. (12), Y.A. (8) ve tır sürücüsü N.Ö.’yü ise ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 12 yaşındaki B.A., müdahale’ye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, tır sürücüsü N.Ö. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kazanın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

 

