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Dünya Afyonkarahisar'da kaza: Yaralılar var
Dünya

Afyonkarahisar'da kaza: Yaralılar var

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ülkesinin askeri gücünün yalnızca savunma amaçlı olduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 20:03:00 - 2021-12-23 20:10:15
Afyonkarahisar'da kaza: Yaralılar var

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin okul servisine arkadan çarpması sonucu 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

Türkan Özmen (22) idaresindeki 03 L 4232 plakalı otomobil, Kızık köyü eski Afyonkarahisar yolu mevkisinde Bülent Yıldırım'ın (33) kullandığı 03 BU 238 plakalı servise arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Özmen ile okul servisindeki öğrencilerden Hakan Onat (18), Berra Aydın (13), Eymen Aslan (12), Hasan Batu Coşkun (12), Ali Yağcı (11), Ecrin Nur Coşkun (9) ve Alperen Kalkan (8) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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