Yerel Afyonkarahisar'da kaza: Otomobil köprü demirlerine çarptı, 1 ölü 3 yaralı
Afyonkarahisar'da kaza: Otomobil köprü demirlerine çarptı, 1 ölü 3 yaralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde Bayat-Emirdağ kara yolunda seyreden bir otomobilin köprü demirlerine çarpıp devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi, Bayat-Emirdağ kara yolu üzerindeki Mimar Sinan Caddesi mevkisinden elim bir kaza haberi geldi. A.A. idaresindeki otomobil, kontrolünü kaybederek köprü demirlerine çarptı ve ardından yolda devrildi.

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, olay yerine hızla sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü A.A. ile birlikte Y.E.B. ve İ.Ö. isimli diğer iki kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kazanın hemen ardından, Bayat-Emirdağ kara yolu üzerinde trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kaza mahallinde geniş güvenlik önlemleri alırken, AFAD ekipleri de aracın kaldırılması ve yolun temizlenmesi çalışmalarına destek verdi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

 

