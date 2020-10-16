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Aktüel Afyonkarahisar'da karantinayı ihlal eden iki kız kardeş yurda yerleştirildi
Aktüel

Afyonkarahisar'da karantinayı ihlal eden iki kız kardeş yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:11:56 -
Afyonkarahisar'da karantinayı ihlal eden iki kız kardeş yurda yerleştirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymadığı tespit edilen iki kız kardeş, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Emirdağ Kaymakamlığı Kovid-19 denetim ekipleri, İncili Mahallesi'ndeki evlerinde karantinada bulunması gereken kız kardeşler A.S. ile G.S'nin, kontroller sırasında adreste olmadıklarını belirledi.

İki kız kardeşin çarşıda gezdiklerini tespit eden denetim ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Ekiplerce yakalanan A.S. ile G.S. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin karara aykırı davranma" suçu kapsamında idari işlem yapıldı.

Daha sonra, iki kardeş 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki karantina yurduna götürüldü.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere hassasiyetle uymaları, izolasyon kurallarına riayet etmeleri, etmeyenleri yetkili birimlere bildirmeleri, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine azami derecede uymaları önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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