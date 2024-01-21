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Yerel Afyonkarahisar'da kar yağışı
Yerel

Afyonkarahisar'da kar yağışı

Yeniakit Publisher
2024-01-21 13:47:00 -

Afyonkarahisar'dan meteorolojinin uyarıları sonrası beklenen kar yağışı öğle saatlerinde başladı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Lapa lapa yağan kar sonrası araçlarının üstü beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışını gören çocuklar kendilerini sokağa atarken, özellikle parklarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları da 3 derecelere kadar düştü. Meteorolojik tahminlere göre yağışın gece saatlerinde de olması bekleniyor.

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