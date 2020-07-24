Afyonkarahisar'da kamyonet devrildi: 1 yaralı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kamyonetin işaret levhasına çarparak devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Ergün Altuner (63) idaresindeki 07 MJZ 07 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde işaret levhasına çarparak devrildi.
Kazada kamyonette bulunan emekli polis memuru Ahmet Salış (55) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık durumu ağır olan Salış, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.