  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Afyonkarahisar'da jeotermal sahaları ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-17 09:29:35 -
Afyonkarahisar'da jeotermal sahaları ihale edilecek

ANKARA (AA) - Afyonkarahisar'da 9 jeotermal kaynak arama sahası için ihale düzenlenecek.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Afyonkarahisar'ın Sandıklı, Emirdağ ve İhsaniye ilçelerindeki 9 jeotermal kaynak arama sahası, açık artırma usulüyle ihale edilecek.

Büyüklükleri 162 ile 4 bin 800 hektar, muhammen bedelleri de 51 bin 330 lira 164 bin 650 lira arasında değişen sahaların ihalesi, 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 11.00'de, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne iletebilecek.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı