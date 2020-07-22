  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-22 02:11:45 -
Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Nadire Pesen idaresindeki 35 KPC 08 plakalı otomobil, Sandıklı - Afyonkarahisar kara yolu Otogar kavşağında Davut Arslan yönetimindeki 07 UG 939 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile Arslan'ın aracındaki Mustafa Çağlar ve Cankurt Okay yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı