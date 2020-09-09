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Aktüel Afyonkarahisar'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü
Aktüel

Afyonkarahisar'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:27:51 -
Afyonkarahisar'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Veysel Karani Mahallesi 1140. Sokak'ta husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda silahla vurulan İsmail Çınar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Ö.Ü. ile silahlı çatışmaya karışan M.E.Ç, İ.S, A.Ç.Ş, N.K, İ.K, Ş.Y, Y.E.K, ve İ.D'yi gözaltına aldı.

Polis, silahlı kavgada kullanıldığı belirlenen 2 av tüfeği, tabanca, bıçak, çok sayıda kartuş ve boş kovan ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ü, tutuklandı. Zanlılardan 6'sı savcılık talimatı ile M.E.Ç. ve N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay yerinden kaçtığı belirlenen İ.K'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.


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