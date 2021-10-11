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Gündem Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu
Gündem

Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu

Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 17:00:00 -
Afyonkarahisar'da FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Afyonkarahisar'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca işlem yapılan, 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve TRT Genel Müdürlüğünde görevliyken ihraç edilen askeri mahrem imam E.Ü'yü Bolvadin ilçesinde yakaladı.

ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Kapalı Cezaevine gönderildi.

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