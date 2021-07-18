Afyonkarahisar'da feci kaza! 8 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sedat Nihat Yıldırım (46) idaresindeki 06 BOA 912 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Çiçektepe köyü yakınlarında, Abdülkadir Alıcı (42) yönetimindeki 35 AF 0886 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Selma Alıcı (41), Kerem Alıcı (9), Emre Yıldırım (36), Emine Yıldırım (35) Muharrem Ük (33) ile Beyza Örnek (9) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.