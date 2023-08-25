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Yerel Afyonkarahisar'da evde yaşanan patlamada bir kişi yaralandı
Yerel

Afyonkarahisar'da evde yaşanan patlamada bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-08-25 03:18:00 -
Afyonkarahisar'da evde yaşanan patlamada bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da 4 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşanan patlamada bir kişi yaralandı.

Yarenler Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Dairedeki evin duvarlarının yıkılmasına neden olan patlamada yaralanan G.P. hastaneye kaldırıldı. Daireye giren ekipler patlamanın nedenini belirlemek için inceleme yaptı.

Evde bulunan kafes içerisindeki 3 muhabbet kuşunun zarar görmediği patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.
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