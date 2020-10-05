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Aktüel Afyonkarahisar'da düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 kişi yakalandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:55:16 -
Afyonkarahisar'da düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 kişi yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düğün konvoyunda ellerindeki silahlarla havaya ateş ettikleri tespit edilen 3 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri, Gün Sazak Bulvarı'nda ilerleyen bir düğün konvoyundaki araçtan silahlarla havaya ateş edildiğini tespit etti. Ekipler, plakasını belirledikleri aracı takibe alarak kısa sürede durdurdu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Polis ekipleri, araçtaki M.İ, E.Ş. ile H.M.E. hakkında adli ve idari işlem başlattı.

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