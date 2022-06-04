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Yerel Afyonkarahisar'da dolu ve sağanak yıkıp geçti!
Yerel

Afyonkarahisar'da dolu ve sağanak yıkıp geçti!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Kızılören ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanaktan dolayı tarım arazileri zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 15:52:00 -
Afyonkarahisar'da dolu ve sağanak yıkıp geçti!

İlçelerdeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Saltık, Sorkun, Yumruca, Kızılca, Ballık, Kusura ve Ekinova köylerinde etkili olan dolu ve sağanak sonrası hasar tespit çalışması başlattı.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş da ekili arazileri zarar gören köylerde incelemelerde bulundu.

Saltık köyü çiftçilerinden Turgut Yavuz, arazilerinin durumunun kötü olduğunu kaydetti.

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