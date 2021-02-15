  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Afyonkarahisar’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Afyonkarahisar’da depreme dayanıklı yerler
Gündem

Afyonkarahisar’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Afyonkarahisar’da depreme dayanıklı yerler

Afyonkarahisar deprem son dakika… AFAD’ın son depremler listesine bakıldığında Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde saat 00.08'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği görülüyor. Afyonkarahisar’da meydana gelen deprem sonrası Afyonkarahisar’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Afyonkarahisar fay hattı haritası, Afyonkarahisar fay hattında mı? Afyonkarahisar Çay fay hattı, Afyon merkez fay hattı haritası, Afyon Erkmen fay hattı haritası merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 08:48:00 - 2021-02-15 08:49:50
Afyonkarahisar’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Afyonkarahisar’da depreme dayanıklı yerler

Afyonkarahisar, güneybatı Türkiye’nin genişlemeli tektonik bölgesinde yer almakta olup, Akşehir-Simav Fay Sistemi (ASFS) bölgenin depremselliği yüksek kuşaklarından birisidir. Bu tektonik hat üzerinde değişik tarihlerde çok sayıda yıkıcı deprem meydana gelmiş olup, bu nedenle ASFS’nin güneydoğu ve kuzeybatı bölümleri sismik açıdan rahatlamıştır. Afyonkarahisar ve yakın dolayı Güneybatı Türkiye genişlemeli Neotektonik bölgesinin en önemli tektonik unsurlarından olan AkşehirSimav fay sisteminin (ASFS) (Koçyiğit ve Deveci, 2007) orta kesiminde bulunmaktadır (Şekil 2). ASFS ilk olarak Koçyiğit (1984) tarafından adlandırılmış olup, güneydoğuda Karaman ile kuzeybatıda Balıkesir’in Sındırgı ilçeleri arasında uzanmaktadır. Balıkesir’den başlayıp Simav üzerinden Afyonkarahisar’a doğru gelen, buradan Akşehir’e giden Akşehir-Simav Fayı, Afyonkarahisar merkezine yakın Gazlıgöl Fayı ve Erkmen Fayı var. 

Afyonkarahisar'da zemin depreme dayanıklı mı?

Afyonkarahisar merkezine yakın faylara baktığımızda hemen kuzeyimizde Gazlıgöl Fayı var. 6,5 şiddetinde deprem üretebiliyor. Erkmen Fayı var. 6,33 büyüklüğünde deprem üretebilir. Erkmen Fayında deprem meydana geldiğinde merkez üssü Uydukent olacaktır. AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak Afyon’daki zeminin depreme dayanıklı mı yoksa dayanıksız mı olduğuna ilişkin, “Alüvyon ve gevşek sıvılaşan zeminler üzerindeki yapılaşmalar. Yani ovalık alanlardan, yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlar. Kayalaşmış zeminde sıvılaşma riski sıfırdır. Üçüncüsü ise diri fay hatları üzerindeki yapılaşmalar. Diri fayların üzerinde kayalık zeminde bile olsa, binamız dayanıklı bile olsa fayın üzerine kurduğumuz zaman yine o binanın hayatta kalamadığını görüyoruz.” dedi.

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Mustafa Varank kritik gelişmeyi duyurdu: Çalışmaları başlattık
Gündem

Bakan Mustafa Varank kritik gelişmeyi duyurdu: Çalışmaları başlattık

Faydalı yükleri uzaya çıkarabilmek için bir uzay limanı işletmesinin önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda Tür..
CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı
Medya

CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'nin kanalı Halk TV büyük bir skandala daha imza attı. Halk TV Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 13 v..
Nihat Özdemir: Kanal İstanbul projesiyle ilgileniyoruz
Ekonomi

Nihat Özdemir: Kanal İstanbul projesiyle ilgileniyoruz

Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini dile getiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "İhale şartnamesini bekliyoruz. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay