Afyonkarahisar’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Afyonkarahisar’da depreme dayanıklı yerler

Afyonkarahisar, güneybatı Türkiye’nin genişlemeli tektonik bölgesinde yer almakta olup, Akşehir-Simav Fay Sistemi (ASFS) bölgenin depremselliği yüksek kuşaklarından birisidir. Bu tektonik hat üzerinde değişik tarihlerde çok sayıda yıkıcı deprem meydana gelmiş olup, bu nedenle ASFS’nin güneydoğu ve kuzeybatı bölümleri sismik açıdan rahatlamıştır. Afyonkarahisar ve yakın dolayı Güneybatı Türkiye genişlemeli Neotektonik bölgesinin en önemli tektonik unsurlarından olan Akşehir─Simav fay sisteminin (ASFS) (Koçyiğit ve Deveci, 2007) orta kesiminde bulunmaktadır (Şekil 2). ASFS ilk olarak Koçyiğit (1984) tarafından adlandırılmış olup, güneydoğuda Karaman ile kuzeybatıda Balıkesir’in Sındırgı ilçeleri arasında uzanmaktadır. Balıkesir’den başlayıp Simav üzerinden Afyonkarahisar’a doğru gelen, buradan Akşehir’e giden Akşehir-Simav Fayı, Afyonkarahisar merkezine yakın Gazlıgöl Fayı ve Erkmen Fayı var.

Afyonkarahisar'da zemin depreme dayanıklı mı?

Afyonkarahisar merkezine yakın faylara baktığımızda hemen kuzeyimizde Gazlıgöl Fayı var. 6,5 şiddetinde deprem üretebiliyor. Erkmen Fayı var. 6,33 büyüklüğünde deprem üretebilir. Erkmen Fayında deprem meydana geldiğinde merkez üssü Uydukent olacaktır. AKÜ Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak Afyon’daki zeminin depreme dayanıklı mı yoksa dayanıksız mı olduğuna ilişkin, “Alüvyon ve gevşek sıvılaşan zeminler üzerindeki yapılaşmalar. Yani ovalık alanlardan, yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu alanlar. Kayalaşmış zeminde sıvılaşma riski sıfırdır. Üçüncüsü ise diri fay hatları üzerindeki yapılaşmalar. Diri fayların üzerinde kayalık zeminde bile olsa, binamız dayanıklı bile olsa fayın üzerine kurduğumuz zaman yine o binanın hayatta kalamadığını görüyoruz.” dedi.

Deprem fay hattı sorgulamak için tıklayın