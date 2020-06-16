  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 13:31:12 -
Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 6 zanlı adliyeye sevk edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheli adliyeye getirildi.

DEAŞ'a üye oldukları ileri sürülen Irak uyruklu 5 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri 3 gün sürdü. Alınan ifadeler ve ele geçirilen dijital materyallerdeki araştırmalar sonucu polis ekipleri, Irak uyruklu bir zanlıyı daha yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, polis ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 12 Haziran'da, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu değerlendirilen zanlıların deşifre edilmesi ve yapabilecekleri eylemlerin engellenmesi amacıyla operasyon düzenlemiş, Irak uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı