Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda doküman ele geçirildi
Afyonkarahisar'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde çok sayıda doküman ele geçirildi.01 Kasım 2018 Perşembe 18:06
Afyonkarahisar'da, DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye gitmeye hazırlandıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde 2 kişinin DEAŞ terör örgütüne katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığında olduğunu belirledi.
Adreslerine düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
YORUM YAZ