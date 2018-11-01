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Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda doküman ele geçirildi

Afyonkarahisar'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde çok sayıda doküman ele geçirildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 18:06
Afyonkarahisar'da DAEŞ operasyonu! Çok sayıda doküman ele geçirildi

Afyonkarahisar'da, DEAŞ terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye gitmeye hazırlandıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda, merkeze bağlı Çavdarlı köyünde 2 kişinin DEAŞ terör örgütüne katılmak için Suriye'ye gitme hazırlığında olduğunu belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 18:06
  1. Afyon
  2. DAEŞ

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