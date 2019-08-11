Afyonkarahisar'da cinayet Kent merkezindeki bir kitabevinde bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da kent merkezindeki bir kitabevinde bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre, Kurtuluş Caddesi'ndeki bir kitabevine gelen Mustafa Enes Aka (22), burada Barış K. (20) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Aka, bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aka, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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