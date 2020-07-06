Afyonkarahisar'da çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye ekibi kurtardı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kanadı kırık güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
Çakır Mahallesi Doktor Ali Al Caddesi'nde 3 katlı bir binanın çatı saçağına sıkışan güvercini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvercini sıkıştığı yerden kurtardı.
Ekipler, kanadı kırık güvercini tedavisi için veteriner hekime götürdü.
Yaralı güvercin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.