  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'da çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye ekibi kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:02:36 -
Afyonkarahisar'da çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye ekibi kurtardı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan kanadı kırık güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

Çakır Mahallesi Doktor Ali Al Caddesi'nde 3 katlı bir binanın çatı saçağına sıkışan güvercini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, güvercini sıkıştığı yerden kurtardı.

Ekipler, kanadı kırık güvercini tedavisi için veteriner hekime götürdü.

Yaralı güvercin tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı