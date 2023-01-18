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Tarım Afyonkarahisar’da bitki koruma ürünü bayilerine yönelik denetim
Tarım

Afyonkarahisar’da bitki koruma ürünü bayilerine yönelik denetim

Afyonkarahisar’da bitki koruma ürünü bayilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 17:30:00 -
Afyonkarahisar’da bitki koruma ürünü bayilerine yönelik denetim

Denetim Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan denetimle ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada ise “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan ‘Bitki Koruma Ürünleri Takip Programı’ ile bitki ve bitkisel ürünlerde kalıntı probleminin önlenmesi için bitki koruma ürünlerinin üretim aşamasından son kullanıcıya kadar geçen tüm süreçlerde izleniyor. Ürünlerin takibi, kontrolü ve böylece bitki koruma ürünlerinin tavsiye dışı kullanımının önlenmesi amaçlanmaktadır. Denetim ekiplerimiz tarafından bitki koruma ürünleri üzerinde bulunan karekod ile sistem üzerinden ürünlerin kontrolleri yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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