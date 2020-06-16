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Afyonkarahisar'da bir köye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:01:59 -
Afyonkarahisar'da bir köye giriş çıkışlar sınırlandırıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyüne giriş ve çıkışların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırıldığı bildirildi.

İscehisar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi tarafından, Karaağaç köyünde Kovid-19 vaka sayılarının artmasıyla ek tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda köye giriş çıkışlar belirli istisnalar dışında (öğrencilerin eğitim faaliyetleri, memurların görev amaçlı giriş çıkışı, resmi dairelerdeki randevulu ve süreli işlemler, tıbbi acil durumlar ile yetkililerce aciliyetine karar verilen diğer durumlar) geçici olarak sınırlandırılmıştır. Köyde yaşayan vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerden çıkmaması, temel ihtiyaçlar için her aileden 1 kişinin dışarı çıkabileceği kararlaştırılmıştır. 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 18 yaş ve altı gençlerinde sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. İscehisar ve diğer köylere gitmek isteyen araçların Karaağaç köyünde durmaları ve yolcu almaları yasaklanmıştır."

Ayrıca alınan kararlara uyulmaması durumunda idari para cezası ile adli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarında, yaya ve araç geçişleri için kontrol noktaları oluşturdu.

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