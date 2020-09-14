Afyonkarahisar'da bir bina karantinaya alındı
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir binanın karantinaya alındığı bildirildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezindeki bir evde yaşayan vatandaşların Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.
Adresin paylaşıldığı açıklamada, binanın tedbir amacıyla karantinaya alındığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, kentte başka bir binada uygulanan karantina sürecinin sona erdiği ifade edildi.