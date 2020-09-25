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Aktüel Afyonkarahisar'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Aktüel

Afyonkarahisar'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 14:24:51 -
Afyonkarahisar'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında F.B'ye ait evde ve bahçesinde yapılan aramada, 62 kök Hint keneviri, 17,65 gram kurutulmuş esrar, 3 esrar sigarası ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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