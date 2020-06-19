  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afyonkarahisar'da Babalar Günü'ne özel "arabada" sinema keyfi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:45:07 -
Afyonkarahisar'da Babalar Günü'ne özel "arabada" sinema keyfi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için Babalar Günü'ne özel "açık hava sineması" etkinliği düzenlenecek.

Sinemaseverler, 21 Haziran pazar günü saat 21.00'de Fuar Alanı'nda düzenlenecek ücretsiz etkinlikte, Kubilay Tat'ın senaryosunu yazdığı, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur'un rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filmini izleyecek.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleşecek etkinlikte, filmin sesi kapalı devre radyo sistemiyle 87.80 frekansından dinlenebilecek.

Ekinlikte vatandaşlara patlamış mısır ve içecek ikramında da bulunulacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı